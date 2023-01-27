Если активы не экспроприированы и выполняются определенные условия, в частности, что основная сумма и проценты будут возвращены России в будущем, а также известна конечная дата использования этих денег, то такой план вполне юридически осуществим. Об этом рассказала юридическая служба ЕС.

Обратите внимание Вопрос времени, – эксперт уверен, что следующие власти России выплатят репарации Украине

Также там добавили, что сейчас рассматривается возможность объединения активов на уровне ЕС или международном, чтобы получить прибыль, которую можно было бы использовать для финансирования восстановления Украины. Напомним, что в сентябре Всемирный банк оценил восстановление Украины в минимум 350 миллиардов долларов.

Обратите внимание! ЕС заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро, а по меньшей мере 33,8 миллиарда евро планируют направить в рамках вышеупомянутого плана на восстановление Украины.

Остановить "машину войны"

Россия платит по меньшей мере один миллиард долларов за войну с Украиной каждый день. Вместе с тем стоит отметить, что экономика агрессорки становится все менее устойчивой.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что ЕС многое сделал, чтобы заморозить российские активы и ограничить их использование в финансировании российской "машины войны", однако возможность их изъятия и направления на восстановление Украины требует проработки с точки зрения права.

Фон дер Ляен также подчеркнула, что цель ЕС – не только заморозить, но и изъять российские активы.