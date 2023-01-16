Так ущерб от ведения войны оценивается в самой России. По словам российского академика Аганбегяна, кроме гигантских финансовых потерь Россия ежедневно ухудшает положение своей подсанкционной экономики.
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Агрессор загоняет себя в глубокую яму
Аганбегян отмечает, что даже если война прекратится, понадобится как минимум два года для восстановления экономических показателей.
Что касается реальных доходов, то по отношению к 2012-2013 годам, когда они достигли максимума, их суммарное падение может составить 15%, и нужно не менее 3 лет для того, чтобы вернуться к их начальному уровню.
– говорится в тексте.
Академик еще и рассчитывает растраты на восстановление разрушенных городов и селений, но здесь России придется только выплатить репарации. По ноябрю, размер нанесенного Россией ущерба только инфраструктуре Украины оценивается в 136 миллиардов долларов.
Плохое будущее для России неизбежно
Агонбегян пишет, что шансов на стремительный рост экономики агрессора после войны нет. Стагнация не содержит механизма перехода к социально-экономическому росту, а влечет экономику к рецессии, вызывая отрицательные тренды.
И действительно, нам предстоят серьезные трудности, потому что выйти из стагнации и наладить устойчивый социально-экономический рост крайне тяжело, поскольку стагнация гораздо хуже кризиса. Ведь кризис имеет встроенный отскок от дна — послекризисный подъем,
– пишет 90-летний академик.
Добавляется, что в России важнейшим трендом ухудшения экономики является отток капитала, начавшийся с кризиса 2008 года и продолжающийся уже пятнадцатый год. Этот отток капитала суммарно за этот период составит более 1 триллиона долларов, в том числе 2022 Центральный банк прогнозирует его увеличение до самого высокого уровня — 226 миллиардов долларов.
Напомним, ранее мы сообщали, что в 2023 году российский рубль ослабнет Еще больше. На это есть несколько причин:
- С 5 февраля Европа перестает покупать российские нефтепродукты. Состоится очередное уменьшение валютной выручки;
- ценовой потолок на нефть будут пересматривать каждые два месяца. Ее уровень должен быть на 5% ниже рыночной цены. Так что потолок будут все больше прижимать к полу;
- даже при цене в 70 долларов за баррель, бюджет на 2023 год имел бы дефицит в 3 триллиона рублей. Какой дефицит будет при цене 55–57 долларов, никто в российском правительстве еще не считал, чтобы не сокрушать бункерного деда.