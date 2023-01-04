Про це для 24 каналу розповів політичний експерт та керівник центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

До теми Заплатять за все: як і коли Україна може отримати перші репарації від Росії

"Річ у тому, що говоримо про заморожені гроші, якими не можна розпоряджатися. Інше, коли їх конфіскувати й вони не належатимуть росіянам. Для цього має відбутися юридична процедура. Якщо з країною це простіше, то що робити з олігархами у Європі. Має бути рішення суду про конфіскації, якщо ця особа причетна до агресії проти України. Це має бути доведено судовим порядком", – сказав Клочок.

Україна створить механізм, щоб отримати репарації

Експерт зазначив, що питання з репараціями не вирішать швидко. Він пригадав гаазький суд, який стосувався збиття малазійського боїнга й тривав майже 8 років. Клочок закликав українців бути свідомими того, що процес не відбудеться в один день, але його варто запускати.

"Якщо говоримо про те, що впродовж 5 – 6 років зможемо отримати ті заморожені активи, які зараз є в Європейському Союзі, то абсолютно нормально говорити, що наступні 20 років можемо отримувати компенсацію від Росії за завдану шкоду", – сказав Клочок.

На його думку, Путін не підпише капітуляцію та не погодиться на репарації. Наступна влада це може зробити, щоб почати відновлювати репутацію Росії на світовій арені.

Я більш ніж переконаний, що рано чи пізно таке буде. Це питання часу. Наступна влада це підпише, а далі питання домовленостей, наскільки швидко вдасться нам встановити або забрати ці гроші для розвитку України. Механізм буде виписаний на папері, але якщо говорити гіпотетично, то справедливо було б забрати зараз заморожені гроші, – заявив Клочок.

Він наголосив, що дуже важливо не принижувати правила міжнародної юрисдикції.

Росії важко поповнювати ресурси

За словами експерта, санкційна політика проти Росії працює. Він назвав важливою деталлю те, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала про збільшення кількості російських приватних військових компаній на території України.

"Платити гроші за вбивства можна у формі приватних військових компаній, які хтось фінансуватиме. Проблема в тому, що коли ведеш війну, то й витрачаєш гроші й ресурси треба поповнювати. Так само механізми надходження до державного бюджету Росії зменшуються кількісно і якісно через санкційну політику. Відтак виникає оцей дисбаланс", – розповів політичний експерт.

Зверніть увагу – Валерій Клочок про репарації: дивіться відео

Чим загрожує Росії відмова платити репарації

Клочок припустив, що наступна влада відмовляється платити Україні репарації. Відтак, у цій ситуації ніхто не скасує санкції проти Росії.

"Влада займатиметься скасуванням санкцій, щоб була можливість надходження грошей до бюджету й забезпечувати потреби населення Росії", – додав експерт.