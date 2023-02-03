Традиційно він був профіцитний, а зараз переходить у дефіцит. Причому значний, адже є обмеження цін на нафту. Про це 24 Каналу сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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"Отже, в російському бюджеті не вистачає грошей. Що ви робите, коли у вас не вистачає коштів і ви не можете їх позичити? Ви починаєте друк коштів. Фактично вони вже його розпочали. Це грошова емісія", – пояснив інвестиційний банкір.

Що це означатиме

По-перше, Росія скорочуватиме витрати по певних програмах, зокрема соціальних, буде менше грошей вливатися в економіку. По-друге, друкуватимуться гроші, що має призвести до девальвації та інфляції.

На жаль, сценарію моментальної паніки, на яку сподівалися рік тому, не сталося. Поступово вони сповзають, деградують, але деякі росіяни не відчувають цього. Якщо ти вчора отримував 100 рублів, а сьогодні 50, ти відчуєш. Але якщо сьогодні 100, завтра 98, післязавтра 96… Твоє життя погіршується, але ти звикаєш,

– зауважив Фурса.

Як зауважує інвестиційний банкір, малоймовірно, що найближчими місяцями пересічні росіяни щось відчують. Але російський бюджет відчуває – грошей набагато менше, витрати на армію зростають.

"Очікувати, що щось станеться і Росія розвалиться, не варто. Іран вже 40 років перебуває під санкціями, але він досі тримається", – відзначає Фурса.

Він додає: навіть якщо економіка Росії впаде надто сильно, росіяни все одно житимуть краще, ніж при Радянському Союзі. Передовсім було 30 років технологічного стрибка. Крім того, у державі-агресорці досі зберігається ринкова економіка. "Це дуже сильна історія насправді, тому що ринкова економіка може призвичаїтися до будь-яких умов. Те, що Путін поки не зруйнував Росію, це саме ринковість економіки", – стверджує банкір.

Проблема Радянського Союзу полягала у тому, що не було сільськогосподарського ринку, ринку землі та приватної власності.

"А зараз це в Росії є. Такі сильні штуки втримуватимуть росіян на рівні вище, ніж при Радянському Союзі, але нижче, ніж вони були у 2021 році й могли б бути у 2023 – 2024 роках", – резюмував Сергій Фурса.

Цей рік стане вирішальним