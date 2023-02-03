Традиционно он был профицитным, а сейчас переходит в дефицит. Причем значительный, ведь есть ограничение цен на нефть. Об этом 24 Канала сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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"Итак, в российском бюджете не хватает денег. Что вы делаете, когда у вас не хватает средств и вы не можете их одолжить? Вы начинаете печать средств. Фактически они уже ее начали. Это денежная эмиссия", – объяснил инвестиционный банкир.

Что это значит

Во-первых, Россия будет сокращать расходы по определенным программам, в том числе социальным, будет меньше денег вливаться в экономику. Во-вторых, будут печататься деньги, что должно привести к девальвации и инфляции.

К сожалению, сценария моментальной паники, на которую надеялись год назад, не произошло. Постепенно они сползают, деградируют, но некоторые россияне этого не чувствуют. Если ты вчера получал 100 рублей, а сегодня 50, ты почувствуешь. Но если сегодня 100, завтра 98, послезавтра 96… Твоя жизнь ухудшается, но ты привыкаешь,

– заметил Фурса.

Как отмечает инвестиционный банкир, маловероятно, что в ближайшие месяцы рядовые россияне что-нибудь почувствуют. Но российский бюджет чувствует – денег гораздо меньше, расходы на армию растут.

"Ожидать, что что-нибудь произойдет и Россия развалится, не стоит. Иран уже 40 лет находится под санкциями, но он до сих пор держится", – отмечает Фурса.

Он добавляет: даже если экономика России упадет слишком сильно, россияне все равно будут жить лучше, чем при Советском Союзе. Прежде всего было 30 лет технологического скачка. Кроме того, в государстве-агрессоре до сих пор сохраняется рыночная экономика. "Это очень сильная история на самом деле, потому что рыночная экономика может приспособиться к любым условиям. То, что Путин пока не разрушил Россию, это именно рыночность экономики", – утверждает банкир.

Проблема Советского Союза заключалась в том, что не было сельскохозяйственного рынка, рынка земли и частной собственности.

"А сейчас это у России есть. Такие сильные штуки будут удерживать россиян на уровне выше, чем при Советском Союзе, но ниже, чем они были в 2021 году и могли бы быть в 2023 – 2024 годах", – резюмировал Сергей Фурса.

Этот год станет решающим