Такое мнение 24 Каналу выразил экономист Олег Пендзин. На самом деле Россия очень стремительно беднеет и уже начала печатать деньги.

Важно Дефицит бюджета России в 2022 составил 3,3 триллиона рублей

В России отрицательный баланс

Пендзин рассказал, что днем Россия тратила на войну 450-600 миллионов долларов. Это было еще до мобилизации, уменьшения количества железа на их складах. Сейчас эти потери уже выше, а потому баланс в российском бюджете уже отрицательный.

Для того чтобы мобилизовать дополнительные средства в российский государственный бюджет, они наложили дополнительные разовые платежи, в частности, на "Газпром" и "Роснефть". Таким образом, требуя от них аккумулировать суммы порядка триллиона рублей, чтобы перекрыть дыру, возникшую из-за резкого роста военных расходов,

– отметил экономист.

Он добавил, что такие же платежи наложили и на частные компании, занимающиеся добычей и экспортом энергоносителей. Дефицит российского бюджета в 2022 году составил 3,5 триллиона рублей, хотя они планировали профицит. Дефицит 2023 года будет еще больше.

Пендзин о дефиците российского бюджета в 2023 году: смотрите видео

Уменьшение социальных программ

По словам экономиста, деньги – это источник для разных направлений. В частности, для социальных программ. Их в России сейчас уменьшают, чтобы увеличить расходы на войну. Падение доходов граждан будет наращиваться и дальше. Однако учитывая, что в России в этом году региональные выборы, а в следующем – "президентские", это плохо для них.

"Это опасно с точки зрения формирования общественного мнения. Положительное отношение к российским властям в настоящее время обеспечивается не только телевизором, но и за счет нефтедолларов, которыми российская власть обеспечивает всевозможные слои населения", - отметил Пендзин.

Как он отметил, в связи с эмбарго на нефть Россия потеряла уже 35% доходов бюджета. После 5 февраля, когда будет введено эмбарго на нефтепродукты – потеряет еще 12% – 13%. Однако сказать точно, что это повлечет за собой бунты в России нельзя, хотя уже более половины россиян не поддерживает войну, и это число будет расти.

Проблемы россиян из-за войны: последние новости