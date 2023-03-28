Нагадуємо, що уряд Казахстану запровадить з квітня онлайн-систему для відстежування товарів, які ввозяться і вивозяться з країни. Через це Росія не зможу обходити санкції.

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Напруга між двома країнами посилюється

Цього понеділка уряд Астани заявив, що вимагатиме від експортерів додаткові документи при відправленні товарів до Росії.

Зверніть увагу, що саме завдяки Казахстану Росія змогла обходити санкції Заходу. Адже, до прикладу, кількість смартфонів, які закуповував Казахстан, раптом збільшилася в 10 разів, ніж торік.

До слова, Росія є головним торговим партнером Казахстану. Відтак деякі казахські підприємства почали купувати більше товарів та перепродувати їх російським фірмам.

Однак такий хід подій не влаштовує Астану. Завдяки посиленню контролю над торгівлею країна намагатиметься зменшити підпільну торгівлю.

Процедура виключає подачу документів підставними особами, фальшивими відправниками або одержувачами,

— йдеться в заяві.

Експорт суттєво зріс за рік

Торік казахстанський експорт до Росії зріс на чверть. За словами казахських бізнесменів, рішення Туреччини щодо припинення російського "паралельного імпорту" викликав нову хвилю запитів від росіян, які вони не можуть купити.

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