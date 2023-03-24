Таку думку 24 Каналу висловив політолог Валентин Гладких. За його словами, відмова Угорщини арештувати Путіна у разі його візиту до Будапешта – не більше, ніж слова.

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Гладких вважає, що не варто надто перейматися через реакцію Будапешта на ордер на арешт Путіна з 2 причин.

По-перше, навряд чи Путін взагалі приїде до Угорщини.

По-друге, риторика угорської сторони може змінитися.

"Це просто риторичні фігури. Дуже часто на словах Угорщина займає відверто деструктивну позицію, яку аж ніяк не назвеш проукраїнською", – зазначив Гладких.

"Особлива" позиція Угорщини

Однак, за словами політолога, коли доходить до дій, то, як правило, ця "особлива" позиція Угорщини не надто шкодить Україні. Наприклад, Угорщина відмовилась разом з ЄС купувати Україні боєприпаси.

Угорські гроші підуть за "зміцнення миру" на Балканах. Водночас у Будапешті заявили, що не перешкоджатимуть іншим країнам робити те, що вони вважають за потрібне,

– сказав Гладких.

Він додав, що, звісно, заяви угорської влади дуже неприємні для Києва.

Валентин Гладких прокоментував відмову Угорщини заарештувати Путіна: дивіться відео

"Орбан сьогодні є, а завтра не буде"

За словами політолога, у майбутньому угорцям буде соромно за такі заяви керівництва країни.

"Віктор Орбан (прем'єр-міністр Угорщини – 24 Канал) сьогодні є, а завтра його не буде. А ця риторика залишиться", – зауважив Гладких.

Водночас він наголосив, що не всі угорці підтримують позицію Віктора Орбана.

Орбан провокує Україну на реакцію

Гладких зазначив, що важливо, аби деструктивні заяви угорського уряду потенційно не зіпсували стосунки між українцями та угорцями.

Орбан якраз цього і намагається досягнути. Він хоче спровокувати Україну на реакцію, яка була б образливою для угорців. Далі Угорщина відповіла б. Могло б виникнути напруження,

– зазначив політолог.

Він наголосив, що потрібно сприймати позицію Угорщини як даність, яка насправді у будь-який момент може змінитися на краще.

Президент Зеленський готовий говорити з Орбаном

У цьому питанні є дуже важливою позиція Києва. Зокрема, президент України Володимир Зеленський неодноразово демонстрував свою готовність спілкуватися з будь-якими опонентами, включно з Орбаном та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Треба бути готовим говорити не тільки з однодумцями. Треба переконувати якраз опонентів. І дуже добре, що у Зеленського є і бажання, і вміння це робити,

– наголосив політолог.

Він додав, що у президента України є достатньо навичок і досвіду, які дозволяють йому доносити свою позицію іншим. Це вміння дуже корисне у тих обставинах, в яких опинилася Україна.

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