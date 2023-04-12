Иран может пополнить российские запасы ключевого химического соединения, используемого для приведения в движение баллистических ракет. Есть предположение, что некоторые из этих ракет могут быть использованы Россией против Украины .

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Тегеран уже провел параллельные переговоры с чиновниками Китая и России и государственным российским производителем химикатов ФКП "Анозит" по приобретению большого количества перхлората аммония (ПА). Перхлорат аммоний – основной ингредиент твердого топлива, используемый для питания ракет.

Точное количество ПА, которое Иран хочет приобрести, неизвестно, но дипломаты, знакомые с его планами, считают, что этого будет достаточно для создания тысяч ракет, включая ракету Zolfaghar, которая имеет дальность полета 700 километров и использовалась как Ираном, так и его марионетками. Ближний Восток в последние годы.

Переговоры возглавил иранский дипломат Саджад Ахадзаде, советник по технологиям Тегерана в Китае и в регионе в целом. Какие именно китайские компании участвуют в переговорах, пока неизвестно.

Обратите внимание! Представители Китая, России и Ирана никаких комментариев по поводу переговоров о ракетном топливе пока не давали.

Теплые отношения между Китаем, Россией и Ираном

Аналитики Politico подчеркивают, что переговоры о закупке перхлората аммония состоялись после потепления отношений между Ираном, Россией и Китаем, которые считают себя оплотом против влияния США после начала полномасштабной войны России.

Дипломаты считают, что помощь России от Китая через Иран, путем поставки перхлората аммония, может стать одним из способов Пекина предложить Москве существенную поддержку за кулисами.

Важно! Согласно резолюции ООН 2231 от 2015 года, странам запрещено поставлять Ирану аммиачную селитру без одобрения Совета Безопасности ООН.