Іран може збільшити постачання зброї Росії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Дивіться також Постачання російських Су-35 до Ірану наблизить нас до винищувачів F-16, – полковник ЗСУ

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан зустрівся з російським колегою Лавровим у Москві 29 березня. Зокрема, аби переглянути стратегічні та довгострокові угоди про співпрацю, які, ймовірно, посилять двосторонні відносини у галузі безпеки.

Абдоллахіан заявив, що офіційні особи Росії та Ірану знаходяться на завершальній стадії підписання угоди про співпрацю. Лавров просував іранський "мирний план" щодо безпеки в Перській і Оманській затоках. Окрім того, прихвостень Путіна заявив, що Кремль вимагає негайного повернення до Спільного всеосяжного плану дій.

Абдоллахіан і Лавров, ймовірно, обговорили продовження зусиль Росії щодо закупівлі іранських систем озброєння для використання в Україні та завершену угоду про надання Росією Ірану штурмовиків Су-35,

– зазначають аналітики ISW.

Український центр опору 29 березня повідомив, що іранська авіакомпанія Pouya Air Transport 13 березня відновила регулярні рейси між Тегераном і Москвою, ймовірно, для підтримки поставок зброї. Також зазначали, що іранські офіційні особи планують доставити безпілотники Shahed-131 персоналу "групи Вагнера" і що найманці вже почали тренуватися керувати дронами.

Раніше в ISW оцінювали, що Росія покладається на Іран щодо військової та технологічної підтримки в Україні, і що деякі іранські співробітники, ймовірно, перебувають на території нашої держави, безпосередньо підтримуючи атаки агресора на українську інфраструктуру.

Ймовірно, Іран намагається зміцнити двосторонні стосунки безпеки з Росією, в яких обидва є більш рівноправними партнерами, і, ймовірно, збільшить поставки зброї Росії, переслідуючи цю мету,

– підсумували в Інституті вивчення війни.

Зверніть увагу! У WSJ з посиланням на неназваних американських та іранських чиновників повідомляли, що Тегеран постачає Москві безпілотники та снаряди в обмін на кібертехнології. Зокрема, засоби для цифрового спостереження. Також Тегеран прагне отримати й іншу техніку та послуги. Зауважимо, що у ЗМІ вже неодноразову повідомляли про можливу передачу Тегерану російських Су-35 за дрони-камікадзе.