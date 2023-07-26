Такое заявление сделала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она отметила, что Россия также начала запускать БПЛА с территории Крымского полуострова, передает 24 Канал.
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Украину атакуют "Шахеды" российского производства
Гуменюк сообщила, что на сбитых во время недавних атак "Шахедах" нашли маркировку кириллицей. Это говорит о том, что дроны – российского производства.
То, что на остатках тех "Шахедов", которые были найдены после последних атак, были уже маркировка к примеру кириллицей, говорит о том, что производство у них уже российское,
– подчеркнула Гуменюк.
Кроме того, оккупанты начали запускать дроны-камикадзе и с нового направления – Крымского полуострова. Гуменюк пояснила, что в большинстве случаев россияне атакуют "Шахедами" на Юге с восточного побережья Черного моря, однако начали использовать и Крым.
Более того, противник пытается использовать особенности ландшафта для того, чтобы скрыть их передвижение. Для этого они используют низкий проход над Черным морем и русла рек.
"Они используют для пусков несколько маршрутов и пытаются использовать особенности ландшафта для того, чтобы скрыть свои передвижения", – сообщила представитель ОК "Юг".
В России строят завод по производству "Шахедов": что известно
- Белый дом 9 июня обнародовал информацию, что Иран помогает России строить завод по производству дронов-камикадзе "Шахед". Его создают в особой экономической зоне "Алабуга".
- Впоследствии, 7 июля, издание Financial Times заявило, что завод в зоне "Алабуга" в Татарстане строят под прикрытием. В России утверждают, что компания под названием "Альбатрос" будет производить "сельскохозяйственные дроны", однако журналисты уверены – там будут производить БПЛА для атак по территории Украины.
- Кроме того, Иран также может перенести производство "Шахедов" в Беларусь. Таким образом, Иран сможет миновать западные санкции, а также решит логистические проблемы для России.