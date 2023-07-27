Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Она отметила, что также оккупанты использовали волнообразную тактику с чередованием разных видов вооружения.
Важно Во время последних атак по Украине запускали "Шахеды", изготовленные в России, – Гуменюк
Оккупанты могут повторить ракетный удар по Украине
По словам Гуменюк, тактика комбинированных атак для оккупантов считается достаточно успешной. Они все же видят определенные результаты, потому что, как правило, есть попадания во время такой напряженной работы.
Более того, захватчики использовали как волнообразную тактику с чередованием разных видов вооружения, так и одновременную атаку.
Поэтому такие атаки будут повторяться. Вероятно, из-за особенностей погоды сейчас будет пауза, но следующие дни будет достаточно тревожно,
– отметила Гуменюк.
Кроме этого, в ОК "Юг" сообщили, что в сложных погодных условиях на фоне грозы и шторма враг может повторно прибегнуть к атакам, в том числе с моря. Выведенный на боевое дежурство подводный ракетоноситель остается в готовности применить "Калибры". В то же время не исключена активность ударных БПЛА.
"Сейчас угрозы нет, но будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги", – предупредили в ведомстве.
Массированная атака Украины: последние новости
- 26 июля оккупанты нанесли два ракетных удара по территории Украины. Около 17:00 враг атаковал из района Каспийского моря крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555.
- Были зафиксированы пуски 36 ракет из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с юго-восточного направления, шли на Запад, постоянно меняя направление полета.
- По маршруту следования ракет работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация Воздушных сил и ПВО других составляющих сил обороны Украины.
- Кроме того, около 19:00 оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.
- По результатам боевой работы противовоздушной обороной Украины уничтожено 36 воздушных целей: 3 крылатые ракеты "Калибр"; 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555. Относительно последствий пусков Х-47 "Кинжал" информация уточняется.
- Также около 13 часов 26 июля противник нанес удар крылатыми ракетами "Калибр" с акватории Черного моря. Вероятно, пуски ракет осуществлялись с российской подлодки. В воздушное пространство ракеты вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования. Три ракеты были сбиты в Винницкой области.