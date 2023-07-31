Оккупанты около 9 утра нанесли удар по Кривому Рогу двумя ракетами. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами, вероятно, есть люди.

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Оккупанты атаковали жилой дом

Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома, в результате чего возник пожар.

По состоянию на 10:15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей. Спасатели тушат огонь и разбирают завалами. Там могут быть еще люди.

Спасательные работы продолжаются.

Зеленский и Лубинец отреагировали на ракетный террор России

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на очередной ракетный удар России по людям и их домам. Он также опубликовал первые кадры уничтоженной многоэтажки.

Страна-террористка убивает и травмирует украинцев и днем, и ночью, совершая ракетный террор. Разрушает дома и жизни. Циничное убийство гражданских людей – это преступление за которое Россия должна понести справедливое наказание,

– подчеркнул он.



Разрушенная многоэтажка в Кривом Роге / Фото Дмитрий Лубинец



Россияне нанесли ракетный удар по многоэтажке в Кривом Роге / Фото Дмитрий Лубинец

На ракетный террор россиян отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства сообщил, что уже провел разговоры с МВД и СБУ.

По словам Зеленского, заместитель руководителя Офиса Президента по вопросам региональной политики Алексей Кулеба и главы ОВА занимаются ситуацией.

Последние дни враг упорно бьет по городам, по центрам городов. Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей,

– отметил президент.

Чем оккупанты атаковали Кривой Рог

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что Россия, вероятно, атаковала Кривой Рог баллистикой.

"Скорее всего, это была баллистика, по предварительным данным. Вы знаете насколько баллистическое вооружение опасно, как быстро может прилетать, и насколько разрушительно. Надо дождаться когда на месте найдут остатки ракет и тогда окончательно можно сказать что это было", – заявил Игнат.

Отметим, что Россия атаковала Кривой Рог во время воздушной тревоги. В воздушных силах предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.