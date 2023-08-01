Всего в результате обстрела в Кривом Роге погибли 6 человек, еще 75 ранены. Соседка погибшей семьи Татьяна рассказала о девочке Даше, которая была подругой ее дочери.
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Что известно о погибших в Кривом Роге Даше и ее маме
По словам Татьяны, ее дочь Мелания и Даша были лучшими подругами. Они жили в одном доме, девочки ходили в одну школу. Даша – в 4 класс, а Мелания – в 6-й.
До полномасштабного вторжения в Россию девочки вместе ходили в школу и домой, ходили в танцевальную студию, а затем записались на воздушную гимнастику.
Даша очень хорошая, светлая девочка. Всегда была веселая и жизнерадостная. Очень хорошо воспитана. Я просто не верю, что так все произошло,
– сказала женщина.
После попадания ракеты в дом Татьяна пыталась дозвониться друзьям, но зря. После известия о гибели Даши Мелания не могла успокоиться.
Кроме того, Татьяна рассказала, что мама Даши – Наталья – работала бухгалтером и много времени посвящала воспитанию дочери.
Погибшие Наталья и Даша / фото "Украинская правда"
Даша и Наталья погибли от российской ракеты / фото "Украинская правда"
Ракетный удар по Кривому Рогу: что известно
- В Кривом Роге произошло разрушение с 4 по 9 этажа в пределах 1 подъезда, с возгоранием квартиры на уровне 4 этажа на площади около 70 квадратных метров. Был спасен ребенок 2013 года рождения.
- Также произошло попадание в четырехэтажное здание учебного заведения, где произошло разрушение со 2 по 4 этажа.
- Известно, что в результате российского обстрела 6 человек погибли и 75 ранены. Спасены 3 человека, из которых 10-летний ребенок.
- В полицию поступило 177 заявлений от потерпевших. Психологи ГСЧС на местах попадания оказали помощь около 100 горожанам.
- Президент Владимир Зеленский рассказал, что это были две ракеты "Искандер". Баллистические ракеты против жилого дома – в одном подъезде разрушены этажи с четвертого по девятый. По его словам, это терроризм, который никто на свете не назовет иначе.