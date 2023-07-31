Взрывы в Днепропетровской области прозвучали во время воздушной тревоги ориентировочно в 9:07 31 июля. Глава МВД сообщил, что по городу попали две российские ракеты, пишет 24 Канал.
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Что известно об ударе по Кривому Рогу
Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые службы,
– заявили в МВД.
Также там призывали соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Корреспонденты Суспильного, ссылаясь на слова очевидцев, сообщили о попадании по многоэтажке.
Россия попала в многоэтажку и учебное заведение
Ориентировочно в 10:19 глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что россияне попали по Кривому Рогу двумя ракетами. По данным министра:
- одна ракета – попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами могут находиться люди. Там работают спасатели и полиция;
- вторая ракета – уничтожила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома, там вспыхнул пожар.
По состоянию на 10:15 (31 июля – 24 Канал) один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей. Спасатели тушат огонь и разбирают завалы. Там еще могут быть люди,
– заявил Клименко.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Россия разрушила часть жилой девятиэтажки и здание учебного заведения.
Россия уничтожила часть дома в Кривом Роге / Фото Дмитрия Лубинца
Россия убивает мирных людей в их домах / Фото Дмитрия Лубинца
Что этому предшествовало
- Ориентировочно в 9:03 31 июля в Кривом Роге раздался сигнал воздушной тревоги. Примерно в 9:07 глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах в городе. Он призвал не фиксировать последствия атаки оккупантов.
- Стоит отметить, что воздушные силы ВСУ предупредили около 9:03 об угрозе применения баллистического вооружения.
- Также опасность атак этим оружием есть в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской областях.