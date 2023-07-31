Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що станом на 10:20 31 липня тільки попередньо можна говорити про тип ракет, якими Росія атакувала Кривий Ріг. Адже вибухи у місті пролунали буквально орієнтовно о 9:07 31 липня, пише 24 Канал.

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Юрій Ігнат пояснив, що тип ракет можна визначити остаточно тоді, коли наші спеціалісти знайдуть їхні уламки.

Скоріш за все це була балістика, за попередніми даними. Ви знаєте наскільки балістичне озброєння небезпечне, як швидко може прилітати, і наскільки є руйнівним,

– пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, треба дочекатися, коли на місці знайдуть рештки ракет і тоді остаточно можна буде сказати, що саме це було.

Юрій Ігнат вкотре пояснив, що балістичне озброєння небезпечне тим, що вилітає з наземної установки, яку заздалегідь заготували росіяни.

"Буквально лічені хвилини… Чим ближче (установка – 24 Канал) до місця попадання, тим менше часу є на якесь реагування та, тим паче на повітряну тривогу", – пояснив Ігнат.

Він додав, що балістика тим і небезпечна, що для того, щоб піти в укриття, є дуже мало часу.

До речі, повітряну тривогу в Кривому Розі оголосили орієнтовно о 9:02 31 липня. Вже буквально через 5 хвилин – орієнтовно о 9:07 31 липня – глава ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про вибухи.

Юрій Ігнат пояснив, що балістичне озброєння ворога різне:

С-300 могла вдарити з відхиленням. Адже, чим далі її запускають по відстані, тим менш точно вона влучає в ціль;

"Іскандер-М" – це високоточна зброя, яка цілить доволі влучно, забезпечуючи радіус попадання 10 – 20 метрів.

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