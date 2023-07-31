Момент обвалу будинку, у яких влучила російська ракета, потрапив на відео. На щастя, коли частина конструкції впала, рятувальники змогли відскочити.
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У Кривому Розі обвалилась частина будинку, в який поцілили росіяни
У МВС показали кадри рятувальної операції у Кривому Розі, які потрапили в об’єктив камери знімальної групи "ВІКНА".
На відео видно, як конструкція завалилася. На щастя, мешканці будинку та журналісти були на безпечній відстані. За словами міністерства, рятувальники, які розбирали завали встигли відскочити, коли частина будинку впала.
Просимо триматися подалі від місця, де проводяться рятувальні роботи, адже окрім можливого повторного обстрілу, може трапитись обвал споруди чи вибух. Окрім того, не ігноруйте вимоги правоохоронців, не заважайте роботі спецслужб та памʼятайте про власну безпеку. Усі новини ви зможете дізнатися згодом із офіційних джерел,
– наголосили в МВС.
Серед загиблих дитина: що відомо про обстріл Кривого Рогу
- 31 липня близько 9 ранку російські військові завдали по Кривому Рогу 2 ракетних удари.
- Окупанти вдарили по дев'ятиповерховому житловому будинку на 4 під’їзди та по чотириповерховій будівлі навчального закладу.
- Через атаку по житловому будинку загинули 4 людини, з яких 10-річна дитина. Також відомо про 53 постраждалих. На жаль, кількість загиблих ще може зрости, адже розбір завалів продовжується.
- Загалом самотужки з понівеченої багатоповерхівки вибралося майже 150 мешканців. Ще тридцятьом допомогли вийти на вулицю рятувальники.
- Щодо навчального закладу – відомо, що там сталося руйнування з 2 по 4 поверхи. Відомо, що там зазнали поранень 3 людини.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, Росія, ймовірно, атакувала Кривий Ріг балістикою.
- За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.