Рятувальники працюють на місці трагедії – наразі вдалося врятувати 4 особи. Рятувальна операція наразі триває.

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Росія вдарила ракетами по багатоповерхівці

Наразі відомо, що після обстрілу Росією багатоповерхівки в Кривому Розі загинуло 4 людини. Двоє чоловіків та одна родина з 2 осіб: 10-річна дівчинка та її 45-річна матір. Також повідомляється про 53 постраждалих. Під завалами можуть перебувати ще люди.

Через удар також поранено 4 дитини. Стан більшості постраждалих внаслідок атаки – задовільний. Двоє перебувають у важкому стані. Внаслідок атаки зруйновано з 4 по 9 поверхи будинку в межах одного під'їзду.

Зверніть увагу! Олександр Вілкул заявив, що наразі організовано 2 оперативні штаби – перший у 60-й школі, другий – вхід до центрального корпусу КТРА. Там люди можуть отримати всю необхідну допомогу, а саме їжу, воду, розселення, медичну допомогу, плівку, тарпаулін, ОСБ, заяви на матеріальну допомогу.

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