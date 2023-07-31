Спасатели работают на месте трагедии – пока удалось спасти 4 человека. Операция продолжается.

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Россия ударила ракетами по многоэтажке

Известно, что после обстрела Россией многоэтажки в Кривом Роге погибли 4 человека. Двое мужчин и одна семья из 2 человек: 10-летняя девочка и ее 45-летняя мать. Также сообщается о 53 пострадавших. Под завалами могут находиться еще люди.

Из-за удара также ранены 4 ребенка. Состояние большинства пострадавших в результате атаки – удовлетворительное. Двое находятся в тяжелом состоянии. В результате атаки разрушены с 4 по 9 этажи дома в пределах одного подъезда.

Обратите внимание! Александр Вилкул заявил, что в настоящее время организованы 2 оперативных штаба – первый в 60-й школе, второй – вход в центральный корпус КТРА. Там люди могут получить всю необходимую помощь, а именно еду, воду, расселение, медицинскую помощь, пленку, тарпаулин, ОСБ, заявления на материальную помощь.

Террористическая атака России по Кривому Рогу: что известно