У четвер вранці, 3 серпня, ворог обстріляв середмістя Херсона. Окрім тролейбуса, руйнувань зазнана церква. Також постраждали рятувальники під час повторної атаки, коли ліквідовували пожежу в соборі. Детально про потерпілих станом на 10:30 розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.
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Постраждалі через удар по Херсону
Як зазначив спікер, окупанти уже третій день поспіль атакують Херсон. Цього разу вони вдарили по центру міста. Було поранено три людини:
- 34-річна жінка;
- 53-річна жінка;
- 74-річний чоловік.
Останній з названих потерпілих – у важкому стані. Проте медики роблять усе, аби врятувати йому життя.
Поранено три людини, які їхали в тролейбусі. У важкому стані літній чоловік. Зараз лікарі борються за його життя. Ще дві жінки поранено – вони у більш-менш стабільному стані.
Також Толоконніков констатував, що під приціл Росії потрапив один із найстаріших у храмів Херсона, що розташований у середмісті. Йдеться про Свято-Катерининський (Спаський) собор, який належить до УПЦ Московського патріархату.
Росія не припиняє терор
- Як повідомляли у Херсонській ОВА, лише за минулу добу ворожа армія випустила по Херсону 72 снаряди. Окупанти поцілили в житлові квартали, приміщення двох банків, консульство, територію слідчого ізолятора. Дві людини дістали поранення.
- Влада наполегливо рекомендує евакуйовуватись бодай тим жителям, які мають дітей. Очевидно, окупанти не припинятимуть обстріли Херсонщини. З дій загарбників зрозуміло, що вони продовжуватимуть щодня наражати на небезпеку життя людей.
- Водночас вище керівництво країни неодноразово наголошувало, що всіх причетних до терору обов'язково притягнуть до відповідальності. Зокрема, про це говорив нещодавно президент Володимир Зеленський.