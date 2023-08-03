Від початку тижня ворог активно день у день обстрілює Херсон, наражаючи на небезпеку життя мирних громадян. У четвер, 3 серпня, постраждав старовинний храм та тролейбус, що під час атаки їхав повз нього. Детально про це розповів в ефірі національного телемарафону Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА, – інформує 24 Канал.

Дивіться також Росіяни цинічно вдарили по тролейбусу й церкві: все, що відомо про обстріл Херсона 3 серпня

Деталі атаки на Херсон

За словами очільника регіону, обстріли є звичним явищем для області й центру, однак зараз рівень небезпеки зріс. Фактично загарбники луплять, куди їм заманеться.

Вранці ворог атакував середмістя Херсона, черговий терористичний удар. Обстріляли церкву, яку побудували ще у 18 столітті. Під ворожий вогонь потрапив і тролейбус, що віз людей на роботу.

Внаслідок обстрілу тролейбуса було поранено 32-річну жінку, 53-річного чоловіка та 74-річного літнього чоловіка. Він дістав важкі травми – медики надають йому всю необхідну допомогу.

Удар по Храму в Херсоні / Фото Суспільного

Як зазначив Прокудін, через влучання ворожих снарядів у Свято-Катерининський собор, він загорівся. Під час другого обстрілу в районі собору перебували вогнеборці, що приборкувати полум'я. Власне, чотири ДСНС-ники постраждали.

Коли прибули рятувальники, росіяни відкрили повторний вогонь. У двох рятувальників діагностували контузію, в іншого – також контузія, але разом з тим поранення руки та обличчя. Ще в одного – закритий перелом. Вони перебувають у лікарні.

Під час атаки на Херсон постраждали рятувальники / Фото ДСНС

Дивіться також Росія повторно вдарила по Херсону: постраждали рятувальники, які гасили пожежу в церкві

Згадаємо наостанок, що 2 серпня Росія також завдала удару по Херсону. Загалом за добу по області було випущено понад 250 снарядів, за словами голови ОВА. Пораненні дістали два мирні жителі. Також відомо, що ворог цілився в центральну частину міста, зокрема в: