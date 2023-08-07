Начальник одного из отделов Ужгородского районного ТЦК, которому солдаты строили имение, будет под стражей. Такое решение 7 августа принял Лычаковский суд Львова.

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Как накажут служащего

Закарпатского военкома будут держать под стражей с 7 августа по 2 октября. Однако он может внести залог – 805 тысяч гривен. Тогда его освободят из-под стражи, а он должен будет сдать паспорта и взять на себя обязательство находиться в своем населенном пункте.

Следователи считают, что военком превысил полномочия: в служебное время использовал солдат для строительства собственного частного дома. Участок он купил сам, а вот оформил на родственника. За такие действия ему грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Меру пресечения должны были избрать еще 4 августа, но заседание перенесли: подозреваемому было плохо.

Обратите внимание! Во время обысков ГБР обнаружило в доме мужчины российскую символику: футболку с гербом СССР, георгиевские ленты, флаг и военный головной убор РФ, советское удостоверение, партийный билет члена запрещенной партии и коробку с монетами России.

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Последние новости о проверках в ТЦК

Масштабный мониторинг в Территориальных центрах комплектования продолжается, и становится известно все больше отвратительных фактов.