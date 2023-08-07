Начальник одного из отделов Ужгородского районного ТЦК, которому солдаты строили имение, будет под стражей. Такое решение 7 августа принял Лычаковский суд Львова.
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Как накажут служащего
Закарпатского военкома будут держать под стражей с 7 августа по 2 октября. Однако он может внести залог – 805 тысяч гривен. Тогда его освободят из-под стражи, а он должен будет сдать паспорта и взять на себя обязательство находиться в своем населенном пункте.
Следователи считают, что военком превысил полномочия: в служебное время использовал солдат для строительства собственного частного дома. Участок он купил сам, а вот оформил на родственника. За такие действия ему грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Меру пресечения должны были избрать еще 4 августа, но заседание перенесли: подозреваемому было плохо.
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Последние новости о проверках в ТЦК
Масштабный мониторинг в Территориальных центрах комплектования продолжается, и становится известно все больше отвратительных фактов.
- Например, после Евгения Борисова "прославился" другой одесский военком и депутат из Южного Егор Смирнов. Он стал долларовым миллионером: разбогател, предоставляя участки за вознаграждение, помогая уклонистам и "наказывая" повестками своих недругов.
- Это повлекло за собой волну справедливого возмущения. В Одесском ТЦК заявили, что отправят Смирнова "на передние рубежи", а ГБР открыло производство.
- По словам Владимира Зеленского, все выявленные факты в отношении военкомов будут представлены обществу и все расследуют в рамках уголовных производств. По мнению президента, в ТЦК должны работать люди, которые видели войну и прошли ее. Над этой инициативой уже работают, так что в ТЦК, возможно, будут рабочие места для ветеранов.