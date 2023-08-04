Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал предложение Владимира Зеленского отправлять скандальных военкомов на фронт, чтобы они могли заменить раненых воинов ВСУ. Своими мыслями по этому поводу и подробностями он поделился в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

К теме Факты – отвратительны, – Зеленский об обнаруженных злоупотреблениях в ТЦК

Что придумали на Банковой

Арахамия заявил, что над инициативой президента уже работают. Он сообщил о создании соответствующей рабочей группы, которая сейчас производит отбор кандидатов.

Глава фракции "Слуга народа" упомянул о тех раненых военнослужащих, которых ВЛК признала временно непригодными на 6 – 12 месяцев. По его словам, на Ставке украинский лидер предложил их трудоустроить внутри разных ведомств. Речь идет о ВСУ, МВД, СБУ, Нацгвардии.

Надо им (раненым военным на реабилитации – 24 Канал) где-то в тылу давать рабочее место, чтобы они в канцелярии работали или в военкоматах. Будем надеяться, что люди, прошедшие через этот ад, не будут уподобляться поведению одесского военкомата и брать деньги за то, чтобы "откосить" от армии,

– заметил он.

По его словам, есть надежда, что подобная стратегия сработает. Ведь эти люди служили, как сейчас служат их побратимы.

Как именно будет проходить отбор

Арахамия заметил, что у военных нет конкурсов как таковых. По его словам, воины ВСУ создают соответствующий пул кандидатов, а командиры затем будут принимать решения. Он также сообщил о решении вопроса с оплатой в отношении временно непригодных военных.

Что этому предшествовало