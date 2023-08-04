Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував пропозицію Володимира Зеленського відправляти скандальних військкомів на фронт, щоб вони могли замінити поранених воїнів ЗСУ. Своїми думками щодо цього та подробицями він поділився в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Арахамія заявив, що над ініціативою президента вже працюють. Він повідомив про створення відповідної робочої групи, яка зараз проводить відбір кандидатів.

Голова фракції "Слуга народу" згадав про тих поранених військовослужбовців, яких ВЛК визнала тимчасово непридатними на 6 – 12 місяців. За його словами, на Ставці український лідер запропонував їх працевлаштувати всередині різних відомств. Мовиться про ЗСУ, МВС, СБУ, Нацгвардію.

Треба їм (пораненим військовим на реабілітації – 24 Канал) десь в тилу давати робоче місце, щоб вони в канцелярії працювали чи в військкоматах. Будемо сподіватися, що люди, які пройшли через це пекло, не будуть уподібнюватися до поведінки одеського військкомату і брати гроші за те, щоб "відкосити" від армії,

– зауважив він.

За його словами, є надія, що така стратегія спрацює. Адже ці люди служили, як зараз служать їхні побратими.

Як саме проходитиме відбір

Арахамія зауважив, що у військових немає конкурсів як таких. За його словами, воїни ЗСУ створюють відповідний пул кандидатів, а командири потім будуть ухвалювати рішення. Він також повідомив про розв'язання питання з оплатою щодо тимчасово непридатних військових.

Що цьому передувало