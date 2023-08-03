У четвер, 3 серпня, речниця ДБР Тетяна Сапьян розповіла в ефірі національного телемарафону про проміжні результати перевірки центрів комплектування, – інформує 24 Канал. За її словами, від початку повномасштабного вторгнення антикорупційний орган слідкує за роботою ТЦК.
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Працівників центрів – перевіряють
Зі слів спікерки зрозуміло, що уже в деяких справах проти працівників територіальних центрів комплектування в недалекій перспективі слід очкувати вироків суду. Власне, до 10 обвинувальних актів було передано слідчими до судових органів.
Я розумію, що ми, суспільство, очікуємо, що будуть якісь конкретні покарання, зокрема вироки. Однак вирок, нагадаю, призначає суд. Дані має зібрати ДБР. Поки я не можу сказати, що є вироки, але можу сказати, що є ряд обвинувальних актів. Якщо я не помиляюсь, до 10. У них фігурують працівники територіальних центрів комплектування. У нас є понад 100 кримінальних проваджень саме по військкоматах.
Чим відрізняється обвинувальний акт від провадженняОбвинувальний акт – це документ, яким закінчується досудове розслідування. Там має бути чітко вказано, у якому злочині звинувачують людину. Його складає слідчий чи прокурор і направляє до суду.
Водночас кримінальне провадження якраз-таки передбачає досудові слідчі дії, в ході яких має бути складений обвинувальний акт.
Джерело: Вікіпедія
ТЦК і скандали: останнє
- Звісно, найгучнішою є справа проти уже колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. Його підозрюють в незаконному збагаченні на понад 188 мільйонів гривень. Наразі ексвійськком перебуває під вартою.
- Разом з тим нещодавно в Офісі генпрокурора повідомляли, що розслідують масштабну організацію ухилення від призову під час мобілізації. Уже було проведено понад 100 обшуків в 11 областях.
- Зокрема, були проведені обшуки в житлі керівника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування. Є підстави припускати, що він, як і Борисов, займався незаконним збагаченням.