Дніпропетровський військком незаконно збагатився під час війни. Зокрема, оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у місті Дніпро.

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Що відомо про військкома

Окрім оформлення нерухомості та автівок на батька, керівник Дніпропетровського обласного ТЦК та СП зареєстрував підприємство на члена родини. А вже це підприємство придбало близько 500 квадратних метрів нежитлового приміщення.

Вартість майна значно перевищує його законні доходи,

– зазначили в Офісі Генпрокурора.

Правоохоронці провели обшуки у військкома за місцем його роботи, шістьма адресами проживання як самого керівника обласного ТЦК, так і його близьких. Обшукали і автомобілі.

Питання щодо повідомлення про підозру ще вирішується, запобіжний захід також іще не обирали. Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

Обшуки у дніпропетровського військкома / Офіс Генерального прокурора

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Чому ці обшуки важливі

В Україні діє воєнний стан, що накладає певні обмеження на чиновників – і щодо перетину кордону, і щодо поведінки загалом. Корупція загалом є аморальним учинком, але вдвічі гірше, коли це роблять працівники ТЦК під час війни.