Днепропетровский военком незаконно обогатился во время войны. В частности, оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре.

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Что известно о военкоме

Кроме оформления недвижимости и автомобилей на отца, руководитель Днепропетровского областного ТЦК и СП зарегистрировал предприятие на члена семьи. А уже предприятие приобрело около 500 квадратных метров нежилого помещения.

Стоимость имущества значительно превышает его законные доходы,
– отметили в Офисе Генпрокурора.

Правоохранители провели обыски у военкома по месту его работы, по шести адресам проживания как самого руководителя областного ТЦК, так и его близких. Обыскали и автомобили.

Вопрос о сообщении о подозрении еще решается, меру пресечения также еще не выбирали. Досудебное расследование проводится Главным управлением Нацполиции в Днепропетровской области.

Обыски у днепропетровского военкома / Офис Генерального прокурора

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Почему эти обыски важны

В Украине действует военное положение, что накладывает определенные ограничения на чиновников – и по пересечению границы, и поведению в целом. Коррупция и так является безнравственным поступком, но вдвое хуже, когда это делают работники ТЦК во время войны.

  • После скандала с наживавшимся во время войны Евгением Борисовым Владимир Зеленский призвал проверить всех руководителей ТЦК. По его словам, люди не простят горе-военкомам.
  • НАПК начало более 100 мониторингов образа жизни. В ведомстве говорят, что проверка стартовала с "регионов с наибольшими рисками".
  • Кроме Борисова внимание правоохранителей привлекли и другие работники ТЦК. В трех областях произвели задержание взяточников, а поведение ровенского военкома вызвало шок: в СМИ попали кадры того, как он избивает битой подчиненного. Его взяли под стражу.
  • Замминистра обороны выразил мнение, что скандалы вокруг ТЦК раздувает российское ИПСО.