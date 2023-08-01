Сразу в нескольких областях разоблачили злоумышленников, фальсифицировавших документы граждан Украины. Среди клиентов некоторых из них были и иностранцы.

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Заработали 6 миллионов на фальшивых документах

Служба безопасности Украины заблокировала межрегиональную схему серийного изготовления и продажи фальшивых документов.



В результате спецоперации в Винницкой, Львовской, Одесской, Харьковской и Донецкой областях задержан организатор сделки и 8 его сообщников.

Злоумышленники предлагали своим клиентам фальшивые паспорта, виды на временное проживание в Украине и водительские права.

Стоимость подделки составляла от 8 000 до 14 000 гривен за "документ". Сумма зависела от его типа и срочности производства.

Учитывая сотни заказов, ежемесячно злоумышленники получали прибыль до 6 миллионов гривен.

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Стражи порядка установили, что среди основных клиентов "сервиса" были и иностранцы, которые на основании фейковых документов хотели легализоваться в Украине или выехать в Евросоюз.

Как работал "бизнес"

Схему наладили несколько жителей Одессы. А подпольный цех они обустроили у своих подельников – в специально арендованной квартире в центре Львова.

Для поиска клиентов создали "рекламную" страницу в инстаграме, где предлагали собственный перечень нелегальных "услуг".

Готовую "продукцию" рассылали по регионам своим подельникам, которые в дальнейшем переадресовывали ее в почтовые адреса "заказчиков".

В среднем одна оптовая партия поддельных документов в одну область насчитывала от 100 до 500 единиц фальшивок.

Водительские удостоверения, техпаспорта, виды на жительство и паспорта гражданина Украины – такие документы можно было заказать у злоумышленников по цене от 8 000 до 14 000 гривен.

Один из злоумышленников – бывший сотрудник полиции

На основании собранных доказательств всем фигурантам поставлено в известность о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста. Выяснение всех причин преступления продолжается. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Нацполиция ликвидировала масштабную схему производства и сбыта поддельных документов в Виннице.

За неделю незаконных сделок с фальшивыми документами злоумышленники зарабатывали от 1,5 до 2 миллионов гривен.

В настоящее время задержаны девять фигурантов, им уже объявлено о подозрении. Один из них – бывший работник полиции.

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Важно! Недавно в Верховную Раду было представлен законопроект, которым предлагают внести изменения в Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подлог документов, удостоверяющих личность, или использование заведомо подложных документов ( №3946 ). Так, инициаторы проекта закона предлагают за похищение, присвоение документов арестовывать преступников сроком до шести месяцев или сажать в тюрьму до трех лет. За использование поддельных документов, удостоверяющих личность, подтверждают гражданство Украины или специальный статус лица, или свидетельств о госрегистрации актов гражданского состояния – предусмотрен арест до шести месяцев или заключение от трех до пяти лет.

Разоблачение других схем незаконного пересечения границы: