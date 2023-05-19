Известно, что адвокат был гражданином России, в Украине он имел только вид на жительство. Именно он искал лица, которым во время военного положения запрещено выезжать за границу.
Заметьте Готовы платить тысячи долларов: какие схемы используют уклоняющие для выезда из Украины
Что известно о преступной схеме
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и Печерской окружной прокуратуры города Киева разоблачены адвокат и сотрудник военной администрации, которые организовали деятельность, направленную на незаконное пересечение государственной границы Украины военнообязанными,
– заявили в прокуратуре.
Там установили, что адвокат за деньги организовывал внесение данных о таких лицах в систему "Шлях", которая дает основания для пересечения государственной границы.
В этом ему помогал чиновник Киевской областной военной администрации. Последний использовал личное влияние и предоставлял неправдивую информацию другим должностным лицам ОВА о необходимости включения возможных уклоняющихся в списки.
После получения 8 тысяч долларов за организацию очередного незаконного пересечения границы 8 лицами адвоката задержали,
– сообщили в прокуратуре.
По их данным, во время обысков у причастных изъяли:
- деньги, полученные в ходе преступления;
- документы, подтверждающие преступную деятельность;
- у россиянина – предмет, похожий на боевую гранату Ф-1.
Фигурантам дела уже сообщили о подозрении за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.
Если вину по этой статье докажут, то виновным грозит до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества.
Пока решают вопрос об избрании им мер предосторожности.
Адвокат и должностное лицо за взятки способствовали выезду за границу лиц призывного возраста / Фото Киевской городской прокуратуры
Во Львовской области начальника ТЦК отстранили от должности
- Руководителя Яворивского районного ТЦК и СП во Львовской области отстранили от должности. Ведь ДБР поймало его на взятке за предоставление незаконных услуг.
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- По данным следствия, руководитель Яворивского районного ТЦК и СП организовал схему получения взяток за предоставление так называемых "разрешений" на выезд мужчин за границу. Подробнее о деле – читайте по ссылке.