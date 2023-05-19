Известно, что адвокат был гражданином России, в Украине он имел только вид на жительство. Именно он искал лица, которым во время военного положения запрещено выезжать за границу.

Заметьте Готовы платить тысячи долларов: какие схемы используют уклоняющие для выезда из Украины

Что известно о преступной схеме

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и Печерской окружной прокуратуры города Киева разоблачены адвокат и сотрудник военной администрации, которые организовали деятельность, направленную на незаконное пересечение государственной границы Украины военнообязанными,

– заявили в прокуратуре.

Там установили, что адвокат за деньги организовывал внесение данных о таких лицах в систему "Шлях", которая дает основания для пересечения государственной границы.

В этом ему помогал чиновник Киевской областной военной администрации. Последний использовал личное влияние и предоставлял неправдивую информацию другим должностным лицам ОВА о необходимости включения возможных уклоняющихся в списки.

После получения 8 тысяч долларов за организацию очередного незаконного пересечения границы 8 лицами адвоката задержали,

– сообщили в прокуратуре.

По их данным, во время обысков у причастных изъяли:

деньги, полученные в ходе преступления;

документы, подтверждающие преступную деятельность;

у россиянина – предмет, похожий на боевую гранату Ф-1.

Фигурантам дела уже сообщили о подозрении за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.

Если вину по этой статье докажут, то виновным грозит до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества.

Пока решают вопрос об избрании им мер предосторожности.



Адвокат и должностное лицо за взятки способствовали выезду за границу лиц призывного возраста / Фото Киевской городской прокуратуры

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