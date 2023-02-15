Расследование началось с фейкового письма, с помощью которого сын скандального пророссийского политика Андрея Портнова Игорь смог убежать за границу. Об этом в эфире 24 Канала рассказала соредактор издания "Наши деньги. Львов" Наталья Онисько.

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Эхо истории Портнова

Первыми об удивительном выезде Игоря Портнова рассказали журналисты "Схем". Уже после проекта "Наши деньги. Львов" обратились во Львовскую ОВА, которая и предоставила разрешение на такой выезд.

В официальном ответе мы получили это письмо, на основании которого Портнова внесли в систему "Шлях", и он смог уехать за границу. Проанализировав это письмо, мы увидели, что оно абсолютно поддельное,

– заявила Наталья Онисько.

По ее словам, в письме подделан и логотип, и печать общественной организации. Несмотря на это, на основании этого подлога Игорь Портнов смог уехать за границу.

"Когда мы опубликовали это расследование, к нам обратились представители других общественных организаций, которые рассказали, что это не единственный случай. Такое же происходило и с их организациями", – рассказывает журналистка.

Они предоставили документы и письма, которые они получили. На основании этих документов за границу выезжали "странные люди", прикрываясь общественными организациями.

Мы начали это расследовать и выяснили, что это очень часто происходит. И как мы можем утверждать, это происходит, по меньшей мере, с июля 2022 года. Таким образом уехали, давайте говорить так, сотни людей, которые не должны были выезжать из Украины,

– заявила соредактор издания "Наши деньги. Львов".

По ее словам, кроме Портнова, больше громких имен в этих списках нет. Впрочем, во всех этих случаях говорится о выезде за границу за взятки. И в таких случаях есть целый ряд уголовных производств, а в одном из случаев даже есть уголовный приговор.

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Стоимость незаконного выезда за границу

Журналистка также рассказала, что еще в июле 2022 года "услуга" по организации незаконного пересечения границы стоила 2,5 тысяч долларов. А уже в октябре эта цена выросла до 4 тысяч долларов с человека.

Уже даже после выхода нашего расследования, когда были еще задержания, я там уже видела цену в 5 тысяч долларов. То есть цены растут,

– рассказала Наталья Онисько.

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