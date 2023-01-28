Госпогранслужба сообщила, что произошло это вечером 27 января. Мужчин, пытавшихся пересечь границу вне пунктов пропуска, остановили пограничники отдела "Вилок" в ходе реализации оперативной информации.

Внимание Где в Украине больше уклоняющихся от мобилизации: данные по областям

Вчера 3 мужчин пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска. Все они оказались военнообязанными, однако один до последнего пытался притворяться женщиной. В конце концов он признался в заблуждении,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что незаконно покинуть территорию страны мужчины пытались во избежание мобилизации. За это на мужчин составили админпротоколы, а дела направили в суд.

Обратите внимание! Во время действия военного положения в Украине за незаконное пересечение границы ухилятелю по меньшей мере придется заплатить штраф в размере от 5 до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов. В худшем случае его ожидает лишение свободы на срок от трех до 5 лет.

Кратко о том, какая ситуация в Украине с уклонителями

В Командовании Сухопутных войск ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация с уклонителями. По словам начальника управления персонала Романа Горбача, это количество не является значительным.

В Госпогранслужбе ранее рассказали, что самая большая группа тех, кто пытался незаконно перебраться через границу, состояла из 14 человек. Среди них было 8 детей, 4 женщины, а также 2 мужчины. Группу обнаружили сотрудники пограничного пункта "Лужанка".

Еще однажды 10 мужчин пытались нелегально выехать в Румынию: пятерых из них задержали на участках "Яблоновка" и "Тячев", остальных пятерых - на "Деловом" и "Дьяковом".

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