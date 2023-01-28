Держприкордонслужба повідомила, що сталося це ввечері 27 січня. Чоловіків, які намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску, зупинили прикордонники відділу "Вилок" у ході реалізації оперативної інформації.

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Учора троє чоловіків намагались незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску. Усі вони виявились військовозобов'язаними, проте один до останнього намагався вдавати із себе жінку. Зрештою він зізнався в омані,

– йдеться у повідомленні.



Ухилянт вперто вдавав із себе жінку, щоб перетнути кордон / Фото ДПСУ

Зрештою, чоловік таки зізнався / Фото ДПСУ

Зазначають, що незаконно покинути територію країни чоловіки намагалися з метою уникнення мобілізації. За це на чоловіків склали адмінпротоколи, а справи скерували до суду.

Зверніть увагу! Під час дії воєнного стану в Україні за незаконний перетин кордону ухилянтові щонайменше доведеться заплатити штраф у розмірі від 5 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів. У гіршому випадку на нього очікує позбавлення волі на строк від трьох до 5 років.

Коротко про те, яка ситуація в Україні з ухилянтами

У Командуванні Сухопутних військ ЗСУ розповіли, яка зараз ситуація з ухилянтами. За словами начальника управління персоналу Романа Горбача, ця кількість не є значною.

У Держприкордонслужбі раніше розповіли, що найбільша група тих, хто намагався незаконно перебратися через кордон, складалася з 14 людей. Серед них було 8 дітей, 4 жінки, а також 2 чоловіків. Групу виявили співробітники прикордонного пункту "Лужанка".

Ще якось 10 чоловіків намагалися нелегально виїхати до Румунії: п'ятьох із них затримали на ділянках "Яблунівка" та "Тячів", інших п'ятьох – на "Діловому" та "Дяковому".

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