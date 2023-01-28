Роман Горбач – начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ – розповів деталі. Він наголосив, що армія наразі потребує фахівців для нових зразків озброєння та для поповнення втрат.

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Хвиль мобілізації – немає

Окрім того, у ЗСУ зауважили, що жодних хвиль мобілізації немає. Вона почалася ще 24 лютого 2022 року й триває.

Горбач наголосив, що на першочерговому етапі черги були дуже великі. Тоді територіальні центри не справлялися з чергами добровольців. Водночас станом на січень 2023 обсяги мобілізації у рази зменшилася.

Як відбувається процес призивання

Горбач зауважив, що насамперед мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями.

Людей, які раніше не пройшли службу, можуть призвати виключно в навчальні центри. Там їх навчають за визначеними спеціальностями. А лише тоді – відправляють до військових частин на конкретні посади.

Відразу відправити до бойових військових частин можуть виключно людей, які мають досвід військової служби, а також – нетривалу перерву у проходженні служби.

Військовий облік в Україні вели у мирний час. Наразі його продовжують вести. Горбач пояснив, що без обліку військовозобов'язаних у запасі не змогли б провести мобілізацію.

Всіх людей, які викликають до територіальних центрів комплектування, чекають лише з метою уточнення військово-облікових даних.

І тільки після того, якщо він підлягає мобілізації, цей громадянин відправляється на медичну комісію, і у разі придатності до військової служби тільки в тому випадку його могли мобілізувати,

– мовиться у повідомленні.

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