Відомо, що адвокат був громадянином Росії, в Україні він мав тільки посвідку на проживання. Саме він шукав осіб, яким під час воєнного стану заборонено виїжджати за кордон.

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Що відомо про злочинну схему

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури та Печерської окружної прокуратури міста Києва викрито адвоката та співробітника військової адміністрації, які організували діяльність, спрямовану на незаконний перетин державного кордону України військовозобов'язаними,

– заявили у прокуратурі.

Там встановили, що адвокат за гроші організовував внесення даних про таких осіб у систему "Шлях", яка надає підстави для перетину державного кордону.

У цьому йому допомагав посадовець Київської обласної військової адміністрації. Останній використовував особистий вплив та надавав неправдиву інформацію іншим посадовим особам ОВА про необхідність включення можливих ухилянтів до списків.

Після отримання 8 тисяч доларів за організацію чергового незаконного перетину кордону 8 особами адвоката затримали,

– повідомили в прокуратурі.

За їхніми даними, під час обшуків у причетних вилучили:

гроші, отримані під час злочину;

документи, які підтверджують злочинну діяльність;

у росіянина – предмет, схожий на бойову гранату Ф-1.

Фігурантам справи вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Якщо провину за цією статтею доведуть, то винним загрожує до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішують питання щодо обрання їм запобіжних заходів.



Адвокат та посадовець за хабарі сприяли виїзду за кордон осіб призовного віку / Фото Київської міської прокуратури

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