Одразу у кількох областях викрили зловмисників, які фальсифікували документи громадян України. Серед клієнтів деяких з них були й іноземці.
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Заробили 6 мільйонів на фальшивих документах
Служба безпеки України заблокувала міжрегіональну схему серійного виготовлення і продажу підроблених документів.
У результаті спецоперації у Вінницькій, Львівській, Одеській, Харківській і Донецькій областях затримано організатора оборудки та 8-х його спільників.
Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в Україні та посвідчення водіїв.
Вартість підробки становила від 8 000 до 14 000 гривень за "документ". Сума залежала від його типу і терміновості виготовлення.
Враховуючи сотні "замовлень", щомісяця зловмисники отримували "прибуток" до 6 мільйонів гривень.
Правоохоронці встановили, що серед основних клієнтів "сервісу" були й іноземці, які на підставі фейкових документів хотіли легалізуватися в Україні або виїхати до Євросоюзу.
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Як працював "бізнес"
Схему наголодили декілька мешканців Одеси. А підпільний цех вони облаштували у своїх спільників – у спеціально орендованій квартирі у середмісті Львова.
Для пошуку клієнтів створили "рекламну" сторінку в інстаграмі, де пропонували власний перелік нелегальних "послуг".
Готову "продукцію" розсилали по регіонах своїм спільникам, які в подальшому переадресовували її на поштові адреси "замовників".
У середньому одна "оптова партія" підроблених документів в одну область нараховувала від 100 до 500 одиниць фальшивок.
Посвідчення водія, техпаспорти, посвідки на проживання та паспорти громадянина України – такі документи можна було замовити у зловмисників за ціною від 8 000 до 14 000 гривень.
Один із зловмисників — колишній працівник поліції
На підставі зібраних доказів усім фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Серед 9 затриманих — колишній співробітник розформованої міліції.
Судом обрано для них запобіжні заходи у виді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту. З'ясування усіх бставин злочину триває. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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Викриття інших схем незаконнного перетину кордону:
- Адвокат та посадовець Київської обласної військової адміністрації організовували незаконний перетин кордону чоловіками призовного віку. Робили вони це через систему "Шлях". Відомо, що адвокат був громадянином Росії, в Україні він мав тільки посвідку на проживання. Саме він шукав осіб, яким під час воєнного стану заборонено виїжджати за кордон.
- Раніше співробітники СБУ заблокували ще 6 каналів нелегального виїзду українців призовного віку до ЄС. У декількох регіонах затримали понад 10 організаторів нелегальних "трафіків".
- На Закарпатті прикордонникам вдалося затримати понад 20 порушників. Вони намагалися незаконно покинути Україну.