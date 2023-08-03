В четверг, 3 августа, спикер ГБР Татьяна Сапьян рассказала в эфире национального телемарафона о промежуточных результатах проверки центров комплектования, информирует 24 Канал. По ее словам, с самого начала полномасштабного вторжения антикоррупционный орган следит за работой ТЦК.

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Работников центров проверяют

Со слов спикера понятно, что уже по некоторым делам против работников территориальных центров комплектования в недалекой перспективе следует ожидать приговоров суда. Собственно, до 10 обвинительных актов были переданы следователями в судебные органы.

Я понимаю, что мы, общество, ожидаем, что будут какие-то конкретные наказания, в частности, приговоры. Однако приговор, напомню, назначает суд. Данные должно собрать ГБР. Пока я не могу сказать, что есть приговоры, но могу сказать, что есть ряд обвинительных актов. Если я не ошибаюсь, до 10. В них фигурируют работники территориальных центров комплектования. У нас есть более 100 уголовных производств именно по военкоматам.

Чем отличается обвинительный акт от производства Обвинительный акт – это документ, которым заканчивается досудебное расследование. Там должно быть четко указано, в каком преступлении обвиняют человека. Его составляет следователь или прокурор и направляет в суд.

В то же время уголовное производство как раз предусматривает досудебные следственные действия, в ходе которых должен быть составлен обвинительный акт.

Источник: Википедия

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