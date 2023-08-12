Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Канала, что время от времени такие "кадровстряски" нужно совершать. Ведь необходимо приводить в сознание украинских политиков, чиновников в разных государственных институциях.
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Требуется системная работа
В то же время он подчеркнул, что есть необходимость не только в увольнениях глав областных ТЦК, скандальная деятельность которых получила большую огласку. Также нужна еще системная работа.
Идея поменять военкомов, которые поддерживали в военкоматах еще советскую коррупционную традицию, на людей, которые прошли фронт, получили и ранения и не могут продолжать воевать, давно уже обсуждалась. И возможно их опыт войны станет предохранителем против соблазнов коррупции,
– отметил политолог.
Между тем коррупционная проблема затронула не только военкоматы и военно-лечебные комиссии, но и депутатов, чиновников. Поэтому нужно восстановить электронное декларирование. Это один из системных инструментов противодействия коррупции.
Политолог прокомментировал заявление Зеленского об увольнении глав областных ТЦК: смотрите видео
Вызывает возмущение людей
Что касается "кадровой встряски", которую инициировали СНБО и Президент Украины, то она связана с тем, что многие чиновники расслабились и начали жить, как до войны – кто-то уехал на отдых, кто-то о коррупции вспомнил.
Они пытаются схватить что-нибудь, пока имеют шанс, потому что неизвестно, что будет дальше. А война все спишет. Они действуют тоже в экстремальных условиях, но в свою пользу. А у людей это вызывает негодование.
Однако нельзя полагаться только на Президента. Он возмущен этими инцидентами так же, как и обычные украинцы. Именно поэтому у него такая беспрецедентная реакция. И я не помню такого решения, хотя многие годы наблюдаю за украинским политикумом. Это стиль Зеленского,
– подчеркнул Фесенко.
Однако не только Президент должен решать эти проблемы. Должна работать система – в частности, руководители соответствующих ведомств, система электронного декларирования.
Что известно о скандальных действиях ТЦК
- Руководители ТЦК регулярно попадают в громкие скандалы. Один из них приобрел особенно широкую личную огласку – с бывшим начальником Одесского областного ТЦК Евгением Борисовым. Следствием установлено, что Борисов указывал своим подчиненным, кого из военнообязанных не призывать во время всеобщей мобилизации.
- Кроме того, ДБР проверяет собственность Борисова, имеющего дом в Испании, стоимость которого не соответствует официальным доходам Борисова. Ему сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы.
- Еще один скандал произошел в Закарпатье с начальником одного из отделов Ужгородского районного ТЦК. Он в служебное время использовал солдат для постройки собственного частного дома. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
- Кроме того, глава Голосеевского военкомата столицы Александр Гусарин перемещал военнообязанных через границу, получая за это деньги. К тому же, он был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ. Им обоим доложено о подозрении.