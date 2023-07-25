Печерский районный суд Киева 25 июля избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову . Однако у него есть возможность выйти под залог.

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Как долго Борисов пробудет под стражей

Суд назначил Борисову содержание под стражей до 22 сентября с возможностью залога в размере 150 миллионов гривен. И если за военкома все-таки внесут залог, ему запрещено выезжать за пределы Одессы. Кроме того, ему необходимо сдать свои документы и появляться по требованию следователя.

В то же время адвокаты подозреваемого просили Печерский суд отпустить Борисова на поруки или избрать меру пресечения, которая не предусматривает арест.

Отметим, что сам Борисов очень просил его не арестовывать . Он заявил, что у него плохое состояние здоровья, а арест для него тождественен смерти из-за этого. Мол, в любой момент может оборваться тромб.

Зимой у Борисова появилось имущество в Испании

Прокуроры во время судебного заседания сообщили, что с декабря 2022 года по декабрь 2023 года Евгений Борисов, получив медицинскую справку для лечения, уехал в Испанию.

Однако, по их словам, подозреваемый не лечился, а отдыхал. При этом тогда у бывшего военкома появилось недвижимое имущество, в частности, в Испании, записанное на его родственников. Поэтому сторона обвинения в суде просила строжайшую меру пресечения для Борисова – содержание под стражей без права внесения залога.

Адвокаты бывшего военкома это отрицают и называют обвинение экс-военкому необоснованным. Также они заявляют, что подозрение Борисову вручили с нарушением действующего законодательства.

Кроме того, они заявили, что имущество, которое якобы приобрела семья Борисова, должны были задекларировать в 2024 году.