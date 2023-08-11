Списки претендентов на должности военкомов уже составлены. Об этом в эфире национального телемарафона заявил член Комитета СНБО и представитель президента Федор Вениславский, передает 24 Канал.

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Список кандидатов уже существует

Федор Вениславский подтвердил, что замена глав областных ТЦК произойдет очень быстро. Списки кандидатов уже составлены.

Он пояснил, что новыми руководителями ТЦК не станут действующие офицеры или командиры. К сожалению, много военных, которые уже не могут участвовать в войне. По решению ВЛК они признаются непригодными или ограниченно пригодными к военной службе. Именно эти люди займут должности военкомов.

Новые военные продолжат выполнять поставленные перед центрами комплектования задачи. В частности это касается процесса мобилизации. Кроме того, эти люди должны ответственно подходить к руководству.

Они должны искоренить любые недоброчестные действия со стороны представителей этих центров (ТЦК – 24 Канал) на разных уровнях,

– заявил Вениславский.

Член Комитета также уверен, что после заявления Зеленского будет проведена ревизия военнослужащих на всех уровнях.

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