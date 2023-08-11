Результаты масштабных проверок ТЦК неутешительны. В общей сложности правоохранители открыли 112 уголовных производств в отношении должностных лиц и вручили 33 подозрения.
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Судьба уволенных военкомов
Президент Украины заявил, что место освобожденных военнослужащих займут люди с фронта, знающие, что означает "война". Он заявил, что взяточничество во время войны – это государственная измена.
Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма. Им можно доверить эту систему комплектования,
– высказался Зеленский.
Владимир Зеленский отметил, что перед назначением новых военных проверит Служба безопасности Украины.
Президент добавил, что каждый руководитель ТЦК, в отношении которого открыто уголовное производство, понесет справедливое наказание. А те, кто не совершал правонарушения, отправятся на фронт – конечно, если они стремятся сохранить звание. Однако армия не станет заменой уголовного наказания. Все виновные военнослужащие отправятся в суд.
Зеленский также заявил, что сейчас и система ВЛК работает недостойно. Отношение к солдатам и задачам он назвал аморальным. Через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу. Пройдет проверка и подготовка предложений – решения президент также анонсировал.
Скандалы вокруг руководителей ТЦК
- В Полтавской области военком с подчиненными жестоко избили мужчину. Они продолжали издеваться над мужчиной, даже когда тот лежал.
- На Закарпатье военком заставлял солдат строить ему дом. При обыске у мужчины также нашли российскую и советскую символику.
- Одесский военком за время войны стал долларовым миллионером – он предоставлял участки за взятки. ТЦК отправил его на фронт.