Результаты масштабных проверок ТЦК неутешительны. В общей сложности правоохранители открыли 112 уголовных производств в отношении должностных лиц и вручили 33 подозрения.

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Судьба уволенных военкомов

Президент Украины заявил, что место освобожденных военнослужащих займут люди с фронта, знающие, что означает "война". Он заявил, что взяточничество во время войны – это государственная измена.

Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма. Им можно доверить эту систему комплектования,

– высказался Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что перед назначением новых военных проверит Служба безопасности Украины.

Президент добавил, что каждый руководитель ТЦК, в отношении которого открыто уголовное производство, понесет справедливое наказание. А те, кто не совершал правонарушения, отправятся на фронт – конечно, если они стремятся сохранить звание. Однако армия не станет заменой уголовного наказания. Все виновные военнослужащие отправятся в суд.

Зеленский также заявил, что сейчас и система ВЛК работает недостойно. Отношение к солдатам и задачам он назвал аморальным. Через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу. Пройдет проверка и подготовка предложений – решения президент также анонсировал.

Скандалы вокруг руководителей ТЦК