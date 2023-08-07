Военкому и подчиненным сообщили о подозрении – им грозит до 12 лет лишения свободы. Кроме этого, массовые проверки ТЦК в Украине продолжаются.
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Мужчину избили прямо возле его дома
Председатель ТЦК испытывал личную неприязнь к избитому мужчине – тот открыто говорил о конфликтах внутри коллектива. Военным решил "перевоспитать" подчиненного.
Около полуночи военком вместе с главным сержантом и солдатом, руководителем которых был пострадавший, подъехали к дому жертвы. Они вызывали мужчину на разговор. Потерпевшего окружили и после словесной перепалки начали бить в тело и голову. Военным с подчиненными не останавливались даже когда жертва лежала на земле и потеряла сознание.
Пострадавший с трудом смог дойти до собственной квартиры. Соседи увидели состояние потерпевшего и вызвали к нему врачей. Те диагностировали ушибы, сотрясение головного мозга, рваную ушибленную рану головы и надорванное ухо.
Руководителю объявили подозрение по статье о превышении служебных полномочий, одному из участников избиения – по статье об угрозе или насилии в отношении начальника. Вопрос вручения подозрения третьему участнику решается. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.
ДБР вручило подозрение военному, жестоко избившему подчиненного: смотрите видео
Скандалы вокруг военных
- Ранее подобная ситуация произошла в Ровенской области. Местный военком бил битой подчиненного прямо на видео. У него также изъяли 8 пакетиков с "белым веществом", которое может быть амфетамином.
- В Закарпатье местный военком заставлял солдат строить ему дом. Его будут удерживать под стражей до 2 октября. Однако есть возможность внести залог – 800 тысяч гривен.
- В Киеве начальник военкомата и работник КМВА переправляли уклонистов за границу. Они оформляли пакет документов о непригодности к службе. За подобные услуги они получили 30 тысяч долларов.