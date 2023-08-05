По данным следствия, подозреваемый вместе с начальником одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ организовали незаконную переправку через границу трех граждан. За такую услугу они получили 30 тысяч долларов.

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Военком и работник КГВА брали за "услуги" 10 тысяч долларов

Речь идет о начальнике Голосеевского военкомата Киева Александре Гусарине. Он возглавил учреждение в 2020 году.

В ГБР уточнили, что уже задержанный начальник военкомата был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, которого Бюро разоблачило на масштабной коррупционной схеме переправки за границу граждан призывного возраста.

Речь идет о должностном лице, которое также занимает должность начальника отдела в Киевской городской военной администрации (КГВА).

ГБР информирует, что по разработанной организаторами схеме мужчинам оформлялся пакет фиктивных документов о якобы непригодности к военной службе стоимостью 10 тысяч долларов.

В Офисе генпрокурора рассказали, что начальнику Голосеевского военкомата сообщено о подозрении. Ему инкриминирована незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос избрания подозреваемому меры пресечения и отстранения от занимаемой должности,

– говорится в сообщении.

Задержание начальника Голосеевского военкомата: смотрите видео

Что касается начальника управления штаба командования Сухопутных войск ВСУ, также занимающего должность в КГВА, то ему также сообщено о подозрении по факту незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу.

Ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 1,8 миллиона гривен.

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