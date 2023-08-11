Зеленский сказал, что уволит областных военкомов, а Залужный реализует это решение. Назначение новых руководителей ТЦК проверит СБУ. Об этом говорилось во время заседания СНБО, посвященного проблеме ТЦК, где возник ряд скандалов в последнее время.

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Что приняли на заседании СНБО

О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) докладывали многие чиновники:

директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев;

глава Службы безопасности Василий Малюк;

министр внутренних дел Игорь Клименко;

генеральный прокурор Андрей Костин,

председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков;

директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос.

Как отметили в Офисе президента, коррупция среди работников ТЦК представляет угрозу нацбезопасности и подрывает доверие к государственным институтам. Сейчас уже есть 112 уголовных производств в отношении должностных лиц "военнокоматов" и 33 подозрения.

Рекомендации Совета нацбезопасности:

Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному – назначить по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок на должности руководителей областных ТЦК офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях после прохождения ими проверки СБУ.

после прохождения ими проверки СБУ. Офиса Генерального прокурора совместно с НАПК и ГБР – принять дополнительные меры по противодействию совершению коррупционных правонарушений должностными лицами ТЦК.

Обращение Владимира Зеленского об увольнении областных военкомов

Президент записал видео, в котором объяснил решение СНБО. Он подчеркнул: злоупотребления в работе территориальных центров комплектования обнаружены на разных уровнях и в разных областях. По словам главы государства, это цинично, поэтому "каждый военком, в отношении которого есть уголовное производство, будет нести ответственность".

Наши решения таковы. Увольняем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена. Воины, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма – им можно доверить эту систему комплектования,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Уволенные председатели ТЦК и другие должностные лица, "имеющие погоны и относительно которых не обнаружены данные о преступлениях или нарушениях, если они хотят сохранить погоны и доказать свое достоинство", могут отправиться на фронт. Впрочем, Зеленский подчеркнул: армия не является заменой уголовному наказанию. Преступников будут судить.

Также он сообщил: через две недели будет заседание СНБО относительно военно-врачебных комиссий (ВВК), "решения будут".

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