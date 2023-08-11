Зеленський сказав, що звільнить обласних військкомів, а Залужний реалізує це рішення. Призначення нових керівників ТЦК перевірить СБУ. Про це ішлося під час засідання РНБО, присвяченого проблемі ТЦК, де виникла низка скандалів останнім часом.

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Що прийняли на засіданні РНБО

Про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) доповідали багато чиновників:

директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов;

голова Служби безпеки Василь Малюк;

міністр внутрішніх справ Ігор Клименко;

генеральний прокурор Андрій Костін,

голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков;

директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос.

Як указали в Офісі президента, корупція серед працівників ТЦК становить загрозу нацбезпеці та підриває довіру до державних інституцій. Наразі уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців "військкоматів" і 33 підозри.

Рекомендації Ради нацбезпеки:

Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному – призначити за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях , після проходження ними перевірки СБУ.

, після проходження ними перевірки СБУ. Офісу Генерального прокурора спільно з НАЗК та ДБР – вжити додаткових заходів із протидії вчиненню корупційних правопорушень посадовцями ТЦК.

Звернення Володимира Зеленського стосовно звільнення обласних військкомів

Президент записав відео, у якому пояснив рішення РНБО. Він підкреслив: зловживання у роботі територіальних центрів комплектування виявлено на різних рівнях і в різних областях. За словами глави держави, це цинічно, тому "кожен військком, щодо якого є кримінальне провадження, нестиме відповідальність".

Наші рішення такі. Звільняємо всіх обласних "військкомів". Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада. Воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, – їм можна довірити цю систему комплектування,

– наголосив Володимир Зеленський.

Звільнені голови ТЦК та інші посадовці, "які мають погони і щодо яких не виявлено даних про злочини чи порушення, якщо вони хочуть зберегти погони та довести свою гідність", можуть вирушити на фронт. Утім, Зеленський підкреслив: армія не є заміною кримінальному покаранню. Злочинців судитимуть.

Також він повідомив: через два тижні буде засідання РНБО щодо військово-лікарських комісій (ВЛК), "рішення будуть".

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Що не так із ТЦК