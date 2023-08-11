Владимир Зеленский 1 1 августа, кроме увольнения всех военкомов, также анонсировал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по работе ВЛК. Он сообщил, что сейчас проходят необходимые проверки и подготовка предложений.

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Система работает "недостойно"

Президент сообщил, что заседание состоится из-за многочисленных жалоб на "аморальность" отношения работников ВЛК к воинам и своим задачам.

Сейчас эта система работает недостойно,

– сказал Зеленский.

Заседание СНБО по этому вопросу проведут через две недели.

В Украине продолжаются проверки ТЦК