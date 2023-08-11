Владимир Зеленский 1 1 августа, кроме увольнения всех военкомов, также анонсировал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по работе ВЛК. Он сообщил, что сейчас проходят необходимые проверки и подготовка предложений.
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Система работает "недостойно"
Президент сообщил, что заседание состоится из-за многочисленных жалоб на "аморальность" отношения работников ВЛК к воинам и своим задачам.
Сейчас эта система работает недостойно,
– сказал Зеленский.
Заседание СНБО по этому вопросу проведут через две недели.
В Украине продолжаются проверки ТЦК
- В июне журналисты нашли у одесского военкома Евгения Борисова автомобили и недвижимость в Испании на миллионы долларов. Правоохранители задержали Борисов. Пока у него конфисковали 6 элитных авто.
- Начальник районного ТЦК в Закарпатье заставлял подчиненных строить ему дом. Во время обыска у военкома нашли русскую и советскую символику. Чтобы избежать ответственности, военком оформил земельный участок под новостройку на родственника. Разоблачили мужчину в рамках проверки деятельности ТЦК.
- Егор Смирнов, еще один одесский военком, стал долларовым миллионером: разбогател, предоставляя участки за вознаграждение у, помогая уклоняющимся и "наказывая" повестками своих недругов. Одесская ТЦК сразу отреагировала на информацию и заявила, что "миллионера" отправят на фронт.