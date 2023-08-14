Представитель ТЦК наладил схему оформления фиктивных справок о непригодности к службе. В частности, он в сговоре с врачами ВВК способствовал исключению потенциальных призывников из списков военкомата якобы по состоянию здоровья.

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Работник ТЦК может выйти под залог

Стоимость такой "услуги" составляла от 4500 долларов. После чего уклонистам предоставлялась справка о непригодности к прохождению дальнейшей службы в рядах ВСУ.

Правоохранители задержали подозреваемого в Хмельницком во время получения средств. Работник ТЦК получил от военнообязанного 4500 долларов.

За эти средства военнослужащий обещал оказать влияние на военно-врачебную комиссию и других уполномоченных лиц по признанию его непригодным к военной службе и последующему установлению группы инвалидности.

Как следствие, лицо с установленным диагнозом не подлежит призыву на службу и во время мобилизации сможет выехать за границу.

Чиновнику территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщено о подозрении по факту злоупотребления влиянием.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 214 тысяч гривен залога, а также отстранение от должности. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Устанавливается причастность к совершенному других лиц.

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