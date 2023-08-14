Представитель ТЦК наладил схему оформления фиктивных справок о непригодности к службе. В частности, он в сговоре с врачами ВВК способствовал исключению потенциальных призывников из списков военкомата якобы по состоянию здоровья.
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Работник ТЦК может выйти под залог
Стоимость такой "услуги" составляла от 4500 долларов. После чего уклонистам предоставлялась справка о непригодности к прохождению дальнейшей службы в рядах ВСУ.
Правоохранители задержали подозреваемого в Хмельницком во время получения средств. Работник ТЦК получил от военнообязанного 4500 долларов.
За эти средства военнослужащий обещал оказать влияние на военно-врачебную комиссию и других уполномоченных лиц по признанию его непригодным к военной службе и последующему установлению группы инвалидности.
Как следствие, лицо с установленным диагнозом не подлежит призыву на службу и во время мобилизации сможет выехать за границу.
Чиновнику территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщено о подозрении по факту злоупотребления влиянием.
В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 214 тысяч гривен залога, а также отстранение от должности. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.
Устанавливается причастность к совершенному других лиц.
Зеленский приказал уволить всех областных "военкомов"
- 11 августа на заседании СНБО приняли решение об увольнении руководителей областных ТЦК в Украине. Назначение новых руководителей ТЦК проверит СБУ.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что злоупотребление в работе территориальных центров комплектования обнаружено на разных уровнях и в разных областях.
- По словам главы государства, это цинично, поэтому "каждый военком, в отношении которого есть уголовное производство, будет нести ответственность". Президент подчеркнул, что военкоматы должны возглавлять воины, которые прошли фронт.
- Списки претендентов на должности военкомов уже составлены. Член Комитета СНБО и представитель президента Федор Вениславский заявил, что замена глав областных ТЦК произойдет очень быстро.
- Также президент анонсировал, что через две недели будет заседание СНБО по военно-врачебным комиссиям.