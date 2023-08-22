За даними ЗМІ, на Рівненщині правоохоронці проводять обшуки у всіх приміщеннях МСЕК та ВЛК. За даними джерела журналістів у правоохоронних органах, у приміщеннях медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій працюють працівники управління стратегічних розслідувань профільного департаменту Нацполіції спільно з СБУ.

Дивіться також У Черкасах розпочали процедуру звільнення головного військкома області

Обшуки проводяться в кількох регіонах України

Джерело зазначило, що правоохоронці шукають документацію, яка може свідчити про корупційну діяльність посадовців.

"РБК-Україна" з посиланням на джерело у правоохоронних органах інформує, що в Одесі прийшли з обшуками до низки районних територіальних ТЦК та СП.

Повідомляється, що обшуки ведуть в чотирьох районних ТЦК і СП.

Заходи проводять прокуратура регіону, представники Управління стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції. Обшуки пов'язані з питанням щодо роботи Військово-лікарської комісії (ВЛК).

За даними джерел "РБК-Україна", комплекс заходів щодо ТЦК проводяться в кількох регіонах країни.

У мережі опублікували відео нібито обшуків у військкоматі на Заньковецькій в Одесі.

Ймовірні обшуки в Одесі: дивіться відео

Контекст обшуків у ТЦК та ВЛК