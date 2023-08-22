За даними ЗМІ, на Рівненщині правоохоронці проводять обшуки у всіх приміщеннях МСЕК та ВЛК. За даними джерела журналістів у правоохоронних органах, у приміщеннях медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій працюють працівники управління стратегічних розслідувань профільного департаменту Нацполіції спільно з СБУ.
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Обшуки проводяться в кількох регіонах України
Джерело зазначило, що правоохоронці шукають документацію, яка може свідчити про корупційну діяльність посадовців.
"РБК-Україна" з посиланням на джерело у правоохоронних органах інформує, що в Одесі прийшли з обшуками до низки районних територіальних ТЦК та СП.
Повідомляється, що обшуки ведуть в чотирьох районних ТЦК і СП.
Заходи проводять прокуратура регіону, представники Управління стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції. Обшуки пов'язані з питанням щодо роботи Військово-лікарської комісії (ВЛК).
За даними джерел "РБК-Україна", комплекс заходів щодо ТЦК проводяться в кількох регіонах країни.
У мережі опублікували відео нібито обшуків у військкоматі на Заньковецькій в Одесі.
Ймовірні обшуки в Одесі: дивіться відео
Контекст обшуків у ТЦК та ВЛК
- Після скандалу з одеським військкомом Євгеном Борисовим президент Володимир Зеленський у червні на засіданні Ставки дав термінове доручення створити комісію для перевірки всіх військкомів в Україні.
- Після цього 11 серпня на засіданні РНБО ухвалили рішення про звільнення очільників обласних ТЦК в Україні. Президент повідомив, що в роботі ТЦК в різних областях і на різних рівнях було виявлено зловживання.
- 17 серпня Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів. Також глава держави раніше анонсував перевірки ВЛК.
- Голова НАЗК Олександр Новіков розповів, що перевірки ТЦК та СП в Україні планують завершити до кінця цього кварталу. За його словами, перевірки свідчать про те, що насправді більшість працівників військкоматів є доброчесними.
- Він також наголосив, що факти порушення, які встановлює НАЗК, пов'язані з тим, що лише окремі особи зловживають своїм службовим становищем.