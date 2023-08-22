По данным СМИ, в Ровненской области правоохранители проводят обыски во всех помещениях МСЭК и ВВК. По данным источника журналистов в правоохранительных органах, в помещениях медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий работают сотрудники управления стратегических расследований профильного департамента Нацполиции совместно с СБУ.

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Обыски проводятся в нескольких регионах Украины

Источник отметил, что правоохранители ищут документацию, которая может свидетельствовать о коррупционной деятельности должностных лиц.

"РБК-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в Одессе пришли с обысками в ряд районных территориальных ТЦК и СП.

Сообщается, что обыски ведутся в четырех районных ТЦК и СП.

Меры проводит прокуратура региона, представители Управления стратегических расследований и следователи Нацполиции. Обыски связаны с вопросом о работе Военно-врачебной комиссии (ВВК).

По данным источников "РБК-Украина", комплекс мероприятий касательно ТЦК проводится в нескольких регионах страны.

В сети опубликовали видео якобы обысков в военкомате на Заньковецкой в Одессе.

Вероятные обыски в Одессе: смотрите видео

Контекст обысков в ТЦК и ВВК