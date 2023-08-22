По данным СМИ, в Ровненской области правоохранители проводят обыски во всех помещениях МСЭК и ВВК. По данным источника журналистов в правоохранительных органах, в помещениях медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий работают сотрудники управления стратегических расследований профильного департамента Нацполиции совместно с СБУ.
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Обыски проводятся в нескольких регионах Украины
Источник отметил, что правоохранители ищут документацию, которая может свидетельствовать о коррупционной деятельности должностных лиц.
"РБК-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в Одессе пришли с обысками в ряд районных территориальных ТЦК и СП.
Сообщается, что обыски ведутся в четырех районных ТЦК и СП.
Меры проводит прокуратура региона, представители Управления стратегических расследований и следователи Нацполиции. Обыски связаны с вопросом о работе Военно-врачебной комиссии (ВВК).
По данным источников "РБК-Украина", комплекс мероприятий касательно ТЦК проводится в нескольких регионах страны.
В сети опубликовали видео якобы обысков в военкомате на Заньковецкой в Одессе.
Вероятные обыски в Одессе: смотрите видео
Контекст обысков в ТЦК и ВВК
- После скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым президент Владимир Зеленский в июне на заседании Ставки дал срочное поручение создать комиссию для проверки всех военкомов в Украине.
- После этого 11 августа на заседании СНБО было принято решение об увольнении руководителей областных ТЦК в Украине. Президент сообщил, что в работе ТЦК в разных областях и на разных уровнях было обнаружено злоупотребление.
- 17 августа Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. Также глава государства ранее анонсировал проверки ВВК.
- Глава НАПК Александр Новиков рассказал, что проверки ТЦК и СП в Украине планируют завершить до конца этого квартала. По его словам, проверки свидетельствуют о том, что на самом деле большинство работников военкоматов являются добропорядочными.
- Он также подчеркнул, что факты нарушения, устанавливаемые НАПК, связаны с тем, что только отдельные лица злоупотребляют своим служебным положением.