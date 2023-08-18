В Черкассах начался процесс увольнения главного военкома области Олега Веретельника. Это подтвердила спикер Черкасского областного ТЦК и СП.
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Происходит процесс сдачи должности
По словам спикера, акт об увольнении Олега Веретельника уже есть.
Спикер объяснила, что сейчас происходит процесс сдачи должности. Кресло главного военкома Черкасской области освободится в течение следующей недели. Кто займет этот пост – пока неизвестно.
В ходе проверок ТЦК нарушений закона со стороны Веретельника не зафиксировали.
Всех военнослужащих Украины уволят
- Зеленский постановил ввести в действие решение СНБО от 11 августа 2023 г. по результатам проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки ВСУ.
- Решение об увольнении всех военных приняли на фоне постоянных скандалов. По словам политолога Владимира Фесенко, идея поменять военкомов, которые поддерживали в военкоматах еще советскую коррупционную традицию, на людей, которые прошли фронт и ранения не могут продолжать воевать, давно обсуждалась. И возможно их опыт войны станет предохранителем против соблазнов коррупции,
- Руководители ТЦК регулярно попадают в громкие скандалы. Один из них получил особенно широкую огласку – с бывшим начальником Одесского областного ТЦК Евгением Борисовым. Следствием установлено, что Борисов указывал своим подчиненным, кого из военнообязанных не призывать во время всеобщей мобилизации.