В Черкассах начался процесс увольнения главного военкома области Олега Веретельника. Это подтвердила спикер Черкасского областного ТЦК и СП.

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Происходит процесс сдачи должности

По словам спикера, акт об увольнении Олега Веретельника уже есть.

Спикер объяснила, что сейчас происходит процесс сдачи должности. Кресло главного военкома Черкасской области освободится в течение следующей недели. Кто займет этот пост – пока неизвестно.

В ходе проверок ТЦК нарушений закона со стороны Веретельника не зафиксировали.

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