В четверг, 17 августа, Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило о завершении проверки военкома Пикала. Подозрительно, что еще 4 года назад его семья не имела никаких денежных активов, а теперь владеет квартирами, элитными автомобилями, земельными участками и фирмами.

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Семья военнослужащих внезапно обогатилась

Как пишут в НАПК, мониторинг установил, что отец Пикала за последние 4 года стал владельцем движимого и недвижимого имущества на 7 889 650 гривен. Собственно, он в его распоряжении теперь:

две квартиры в Днепре стоимостью 1 776 000 и 698 950 гривен;

автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT стоимостью 359 700 гривен;

автомобиль FORD RANGER стоимостью 780000 гривен;

автомобиль AUDI А6 стоимостью 1 875 000 гривен;

автомобиль VOLKSWAGEN ID.6 стоимостью 1300000 гривен.

Отец военкома также стал единственным учредителем, бенефициаром фирмы с уставным капиталом более миллиона гривен. В июле 2023 года эта фирма приобрела в собственность долю торгового комплекса на Днепропетровщине стоимостью 1 150 000 гривен,

– говорится в сообщении.

Откуда такие деньги могли взяться у отца Пикала – не очень понятно, ведь он, вероятно, не имел законных источников, которые могли бы принести ему такую большую прибыль.

Кроме того, в 2022 году жена Пикала получила в подарок от своего отца 65 тысяч долларов США – это около 2,6 млн гривен.

Объяснения, что подаренные средства были накоплены в течение трудовой деятельности, также вызывают обоснованное сомнение, поскольку суммарный законный доход отца (жены Пикала – 24 Канал) за всю жизнь значительно меньше.

В то же время, сам экс-начальник Днепропетровского территориального центра комплектования стал владельцем недвижимости на 168 300 гривен. В частности, речь идет о:

два земельных участка стоимостью 32 тысячи и 22 тысячи гривен;

жилом доме стоимостью 115 тысяч гривен.

Обратите внимание! НАПК проводило мониторинг совместно с Департаментом стратегических расследований Национальной полиции. Факты возможного незаконного обогащения Пикала уже передали в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Очевидно, вскоре дело против чиновника дойдет до суда.

Вспомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа подписал указ об увольнении начальников всех областных ТЦК Украины. В тексте решения указано, что контроль над его исполнением будет осуществлять секретарь Совета национальной безопасности и обороны – то есть Алексей Данилов.